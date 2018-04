¿Es útil aprender español a nivel mundial?

Sólo puedo responder desde la experiencia personal, pero en mi opinión, no, la prevalencia de la educación española no disminuye su demanda y valor económico en los puestos de trabajo. Piénsalo de esta manera: si tú y otro candidato para el trabajo tienen exactamente los mismos antecedentes y todas las demás cosas iguales, pero tú hablas español y el otro no, probablemente serás tú quien sea contratado. He conseguido trabajos sólo porque hablo español.

Y sí, mucha gente habla español, pero aún más gente (al menos en los Estados Unidos) no lo habla. Definitivamente no puede hacerte daño saber español. Además, podrás disfrutar de todas las maravillosas películas, espectáculos y música en español.

¿Cuánta gente habla español en el mundo?

En el mundo hay aproximadamente 470 millones de hablantes nativos y 570 millones de personas que hablan español. Esto lo convierte en el tercer idioma más utilizado en el mundo, por detrás del inglés y el chino mandarín. Si usted vive en el Hemisferio Occidental donde la mayoría de estos hablantes existen, aunque no sea 100% necesario aprender español, es ciertamente útil a veces.

Por ejemplo, he vivido en Florida toda mi vida y puedo pensar en al menos una docena de casos en los que mis 5 años de educación en español me han ayudado. A medida que el mundo se globaliza, lo ideal sería que las competencias de las personas también se globalicen. Usted no necesita ser un aficionado en ningún idioma, pero si usted sabe cómo hablar ásperamente y arreglárselas, estoy seguro de que aquellos con quienes usted habla harán todo lo posible para entender, de manera similar a como nosotros, como angloparlantes, tratamos de entender cuando los angloparlantes no nativos intentan conversar con nosotros mientras hablan su propio idioma inglés.

Para responder a su pregunta, no creo que esté sobrevalorado. En realidad, creo que las lenguas extranjeras deberían tener una mayor influencia sobre ellas, similar a la de Europa, cuyos pueblos pueden hablar más de una lengua.