Escorts y putas: ¿cuál es la diferencia?

La industria del sexo no es sólo una cosa, sino que está compuesta por diferentes roles de trabajo que las personas pueden desempeñar, aunque todas somos una comunidad. La diferencia es que la prostitución es una etiqueta general que la sociedad le da a casi todo el mundo en la industria de encuentros personales, independientemente del sexo, y la escort es una sección en particular. No son realmente comparables.

También las víctimas del tráfico sexual son llamadas prostitutas, pero no caen dentro de las trabajadoras sexuales que lo hacen de manera consensuada. Es la parte consensual que estoy cubriendo aquí. Si quieres saber la diferencia entre escort y prostituta, entonces necesitas eliminar tus suposiciones. Además, siempre estás pagando por su tiempo, no por actos sexuales. Las escorts cancun son un claro ejemplo de cómo evoluciona una profesión.

Diferencias entre ser puta y ser escort

Habiendo hecho tanto el trabajo de escort como el de prostituta, usaré estos dos para explicarme. La sociedad me llamaría prostituta por trabajar en cualquier trabajo. Sin embargo, como puedes ver, el trabajo en burdeles y el trabajo de acompañante no son la misma cosa.

Trabajar en un burdel – mayor enfoque en el sexo en privado

Los hombres vienen normalmente queriendo sexo o para relajarse y luego salir a alguna parte.

El tiempo tiene una expectativa estándar de sexo si lo desea.

Se acepta menor grado de compromiso a menos que se solicite.

Se podría decir que el trabajo en la calle tiene un enfoque similar o más fuerte en las expectativas y las limitaciones de tiempo.

Trabajar como Escort – mayor enfoque en la compañía

Los hombres vienen normalmente queriendo compañía en una salida: Cena, evento o salida nocturna, un fin de semana en algún lugar.

Como trabajador independiente, pueden adaptar la empresa al cliente. Conozco a una señora que preparaba el vino favorito de sus clientes, así que tómese un trago antes de salir.

El tiempo tiene una diferencia en la expectativa de compañía, sin importar si el sexo ocurre o no.

¿La sociedad sabe hacer esa distinción?

Mucha gente asume que una acompañante y una prostituta son lo mismo. En unos pocos puntos se puede decir que es lo mismo. Una escort se cree que es mucho para la estimulación. Una prostituta es contratada sólo para cumplir objetivos sexuales.

Una acompañante es un servicio de excelentes mujeres y hombres guapos que se juntan para divertirse. En cualquier caso, la verdad del asunto es que muchas acompañantes también tienen sexo por dinero extra. Las acompañantes son un poco de buen gusto y se les paga más que a una prostituta. Las acompañantes son pagadas por tener una apariencia atractiva y espectacular y por llevarlas a diferentes destinos.

A las prostitutas simplemente se les paga por tener relaciones sexuales, y no se les pide que acompañen a nadie a diferentes destinos. En la mayoría de los países se cree que las escorts son legales y que la prostitución es ilícita. Una acompañante es similar a una amiga, y la cuota se paga por la amistad y no por el sexo, independientemente de la posibilidad de que pueda suceder. Esta es la razón por la que las escorts son legales.

Las mujeres de compañía son extremadamente competentes. La llamada “prostituta” tiene en su mayor parte una connotación negativa y, en general, alude a las prostitutas que trabajan en los burdeles. La implicación incorpora una relación con drogas, proxenetas, etc.