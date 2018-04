Leo Messi, ¿futbolista o mito?

Cuando los artistas y creadores toman elementos de la realidad para hacer literatura o manifestación artística, estos elementos trascienden su ámbito y pasan a convertirse en mito. Lo encontramos con claridad en la evocación de poetas sobre algunos paisajes, como Verdaguer y el Pirineo. Esto contribuye a hacer Jordi Puntí con Leo Messi, el 10 del Barça, el mejor jugador del mundo, con el libro que acaba de publicar: Todo Messi (Editorial Empúries). Está claro que antes del libro, Messi ya era un mito por méritos propios, pero un mito dentro del fútbol. Haciendo literatura, Messi rebasa el ámbito futbolístico y acontece un mito colectivo.

Jordi Puntí nos ofrece un libro que tiene un formato que se asemeja al ‘crack’ azulgrana: libro pequeño, ágil, rápido, variado, eficaz. Un libro inteligente, dice el editor de Empúries, Josep Lluch, de ambición literaria (cómo antes lo hicieron Montalbán, Villoro o Sergi Pàmies, relacionando literatura y fútbol). Un libro que parte de la experiencia, porque el escritor y periodista Jordi Puntí hace veinte años que cultiva el periodismo deportivo. Por eso el libro, sobre todo, destila su experiencia sobre Messi.

Un libro que entusiasma

La editora Isabel Obiols, que publica la traducción en castellano a Anagrama, destaca el entusiasmo infantil que la lectura de este libro despierta, que contiene a la vez una cierta nostalgia, una mirada limpia, con apelaciones directas al lector, que generan una rápida complicidad, y con incisos, también, marca Puntí.

No es una biografía, Todo Messi es una aproximación personal al jugador argentino. Puntí explica que una de las cosas que le ha permitido de escribir el libro es darse cuenta de cómo es, de placiente e interesante, volver a visionar partidos importantes donde haya brillado Leo Messi: ‘Es como volver a ver una película, incluso como releer un libro. Repetir el visionado de un partido te permite de centrar el interés en el estilo e ir a la busca de los detalles. Para conocer Messi esto es ideal, porque siempre ofrece detalles que en un primer momento nos han pasado por alto, que después se nos muestran muy reveladores.’

La vida de un ídolo del fútbol

Jordi Puntí nos ofrece veintidós piezas breves que nos van retratando el mejor jugador del mundo: evoca la niñez del ‘crack’ a su Rosario natal, el papel de su abuela, la relación con Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Ronaldinho o lo explica mediante los tatuajes que se ha hecho.

‘Y por qué lo he escrito ahora? Quizás porque nos acercamos a su final. Todavía falta tiempo, tres años o más, pero la proximidad de este final me hace sufrir. Por eso me aproximo desde una vertiente sentimental, de sensación de pérdida, e intuyo el vacío que nos quedará. Por eso he escrito el libro, quizás, para llenar los momentos de nostalgia que nos quedarán y es este grueso de recuerdos sólidos lo que me permitirá sobrevivir.’